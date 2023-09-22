Зеленский сообщил о продвижении в Донецке

Вооруженным силам Украины удалось продвинуться на донецком направлении, сообщил в соцсетях президент страны Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, правоохранителями и военными.

"Получил отчеты о ситуации на фронте, поставках техники и боеприпасов, данных разведок. Есть продвижение вперед на донецком направлении", - отметил он.

Также Зеленский сообщил, что в течение суток российские войска выпустили по территории Херсонской области 26 управляемых авиационных бомб.