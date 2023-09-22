Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти героев Отечественной войны 2020 года. На каждом листе славной истории Победы золотыми буквами написаны имена тысяч героев. Один из них - сотрудник службы «156 эвакуация» Мурад Мамедов.

Haqqin.az сообщает, что в знак уважения к памяти Мурада Мамедова сотрудники службы «156 эвакуация» изготовили футболки с изображением героя. Это стало своего рода подарком к дню рождения шехида.

Более 120 коллег Мурада в течение дня работали в этих футболках в разных точках Баку. Затем они посетили мать шехида, возложили к могиле Мурада цветы, что вызвало слезы у матери шехида.

Представляем нашим читателям видеокадры.