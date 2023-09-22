О судьбе Варданяна: «Всех, кто служит России, выбросят на помойку»

Как агент России, действовавший в пользу антиармянских интересов и взявший на себя роль троянского коня на своей «родине», Рубен Варданян заслуживает всего того, что с ним происходит и произойдет в эти дни, написал на своей странице в Facebook армянский политолог Айк Мартиросян.

«Предатели всегда платят самую высокую цену, особенно когда они настолько глупы, что ставят себя в ситуацию, из которой нет выхода и в которой они никак не выиграют.

Сегодня Рубен служит уроком всем армянским предателям. Они всего добиваются, прислуживая антиармянской России, но потом становятся бесполезными, выброшенными на помойку, и теряют все.

И хотя Рубен - первый, но он не последний.

Пусть то же самое и даже больше произойдет со всеми четырьмя бывшими псевдопрезидентами Карабаха, проповедниками, духовенством и всеми, кто, служа России, довел Армению до разорения», - написал Мартиросян.