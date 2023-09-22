Омбудсмен рассказала главе молдавского парламента о преступлениях Армении

Мины, установленные Арменией на деоккупированных азербайджанских землях, продолжают уносить жизни азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на встрече со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу в Кишиневе.

По ее словам, несмотря на то что азербайджанская сторона неоднократно требовала достоверных карт минных полей на освобожденных от оккупации территориях, отказ Армении предоставить их лишний раз свидетельствует о заинтересованности этой страны в убийствах невинных людей, пренебрежительном отношении к нормам международного гуманитарного права.

Предоставив подробную информацию о военных преступлениях, совершенных Арменией на азербайджанских землях, омбудсмен отметила, что судьба около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, по сей день остается неизвестной. Такие факты являются прямым доказательством военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, случаев прямого нарушения норм и принципов международного права.

Отметив высокий уровень двустороннего политического диалога, Игорь Гросу подчеркнул, что его страна всегда была рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. Было отмечено, что Молдова внимательно следит за событиями, происходящими в Азербайджане.

«Между Молдовой и Азербайджаном существуют тесные связи и плодотворное сотрудничество в различных сферах. Они основаны на общих ценностях, приверженности миру и стабильности, которые мы разделяем. Мы хотим укрепить эти связи», – отметил Гросу.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В обсуждениях также принял участие посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.