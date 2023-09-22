Клинтон Путину: «Жаль, Владимир...»

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что в расширении НАТО виноват президент России Владимир Путин. Ее слова цитирует Reuters.

«Жаль, Владимир. Ты сам навлек это на себя», — сказала Клинтон, добавив, что в НАТО «никого не заставляют вступать», а соответствующее решение каждая страна принимает самостоятельно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил Клинтон, заявив, что она «известна своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия».

«Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон о многочисленных волнах расширения НАТО и приближении военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом о настойчивом предложении Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] о решительном отказе стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной «СВО», которая проводится и продолжается», — заявил Песков.