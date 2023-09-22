Спустя 12 лет: азербайджанский суд оправдал Эйнуллу Фатуллаева

В Апелляционном суде Азербайджана состоялось заседание по делу журналиста Эйнуллы Фатуллаева, обвиненного в 2010 году в хранении наркотических веществ в тюремной камере.

Права журналиста защищает известный адвокат Мухтар Мустафаев.

Сторона обвинения в своем выступлении признала выдвинутые против азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева обвинения необоснованными и противоречащими азербайджанскому законодательству, попросив суд отменить решение 12-летней давности, вынести оправдательный приговор в отношении журналиста.

В ответной речи Эйнулла Фатуллаев поблагодарил Европейский суд по правам человека за справедливое решение, а также Верховный суд Азербайджана за исполнение решения ЕСПЧ, под юрисдикцией которого находится Азербайджан. «Жизнь справедлива, но лишь в борьбе мы обретаем эту справедливость», - сказал журналист.