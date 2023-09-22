Спустя 12 лет: азербайджанский суд оправдал Эйнуллу Фатуллаева
В Апелляционном суде Азербайджана состоялось заседание по делу журналиста Эйнуллы Фатуллаева, обвиненного в 2010 году в хранении наркотических веществ в тюремной камере.
Права журналиста защищает известный адвокат Мухтар Мустафаев.
Сторона обвинения в своем выступлении признала выдвинутые против азербайджанского журналиста Эйнуллы Фатуллаева обвинения необоснованными и противоречащими азербайджанскому законодательству, попросив суд отменить решение 12-летней давности, вынести оправдательный приговор в отношении журналиста.
В ответной речи Эйнулла Фатуллаев поблагодарил Европейский суд по правам человека за справедливое решение, а также Верховный суд Азербайджана за исполнение решения ЕСПЧ, под юрисдикцией которого находится Азербайджан. «Жизнь справедлива, но лишь в борьбе мы обретаем эту справедливость», - сказал журналист.
Напомним, в 2010 году Гарадагский районный суд признал находящегося в тюремном заключении Эйнуллу Фатуллаева виновным по статье 234.1 (незаконное хранение наркотиков) и приговорил журналиста к 2,5 года лишения свободы. Согласно решению Европейского суда по правам человека, Эйнулла Фатуллаев был лишен права на справедливый суд. Страсбургский суд признал нарушение статьи 6 Европейской Конвенции о правах человека. ЕСПЧ вынес беспрецедентный в своей истории вердикт с требованием незамедлительного освобождения журналиста. Правительство Азербайджана не исполнило решение Евросуда, и Комитет министров Совета Европы дважды вынес решение с идентичным требованием. И только вмешательство президента Азербайджана спустя считанные месяцы избавило журналиста от нового незаконного наказания. 29 мая 2011 года указом президента Азербайджана Э.Фатуллаев спустя четыре года тюремного заключения вышел на свободу.
После освобождения журналист не раз обращался к правительству Азербайджана с требованием признать незаконным решения национальных судов от 2010 года, оправдать его. Однако Верховный суд отказался признать журналиста невиновным. Эйнулла Фатуллаев обратился в Европейский суд по правам человека.