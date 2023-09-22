Karabakh Telecom отправлен на свалку истории

В Карабах е прекращена деятельность оператора мобильной связи Karabakh Telecom, сообщил со ссылкой на армянские СМИ глава Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз.

По его словам, Азербайджан «запоздал» с этим вопросом: «Они (сепаратисты) 20 лет вели бизнес с помощью принадлежащего Армении кода +374, заполучили международные коды. Последним владельцем оператора был бывший «президент» сепаратистов Араик Арутюнян.

Истинными владельцами Karabakh Telecom являлись ливанские армяне Пьер и Муса Фатуш. За последние годы они вложили в свое детище 15 миллионов долларов США.

Во время Второй Карабахской войны Араик использовал оператора в военных целях, насильно отобрал его и приватизировал», - написал Гюндюз.

Он выразил надежду, что данные и сервера Karabakh Telecom не получится перенести в Армению.

«Хотя это событие осталось в тени ареста Рубена Варданяна, прекращение азербайджанской стороной деятельности Karabakch Telecom – тоже очень важная новость. (Карабахские армяне) смогут пользоваться лишь азербайджанскими сим-картами.