Сколько ветеранов получили лечение в реабилитационном центре Минздрава

С 2020 года по настоящее время в санаторно-курортном реабилитационном центре Министерства здравоохранения прошли лечение 550 родителей шехидов, 137 детей шехидов, 1577 участников войны. Об этом сказал главный директор Центра Мурсал Мурсалов, выступая в прямом эфире на официальной странице министерства в соцсети в связи с Днем памяти.

«Есть созданный Министерством здравоохранения для семей ветеранов и шехидов колл-центр. Все обращения, поступающие в этот центр, сортируются в зависимости от того, какая помощь требуется - психологическая, реабилитационная или неотложная. Желающие получить лечение могут обратиться в колл-центр», - сказал Мурсалов.

Он отметил, что в центре есть достаточное число специалистов и современное оборудование для реабилитации ветеранов войны и членов семей шехидов.