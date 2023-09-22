Лидер польской оппозиции: Усилить поддержку Украины

Туск подчеркнул: «В национальных интересах Польши, безусловно, победа Украины. Это повлияет и на экономические вопросы, и на проблему беженцев. Польское государство не должно ни на йоту сдвинуться с места в этом вопросе, военная поддержка Украины не должна подвергаться сомнению».

Это заявление противоречит ранее высказанным сомнениям текущего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого относительно будущих поставок оружия в Украину. Правительство, однако, впоследствии уточнило его слова, подтвердив выполнение всех существующих договоренностей между двумя странами.

Парламентские выборы в Польше намечены на 15 октября. Аналитики предполагают, что результаты голосования могут привести к смене правительства и лишить лидерства действующую партию «Право и справедливость».