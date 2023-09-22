Германия опасается столкновения с Россией

Германия осторожничает в вопросе отправки в Украину высокоточных ракет большой дальности Taurus, поскольку опасается, что они потребуют работы немецких техников на земле. Берлин опасается, что это может привести к прямой конфронтации с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Немецкие официальные лица указывают, что трехпартийное коалиционное правительство страны в целом поддерживает идею поставки Taurus, однако решение было отложено канцлером Шольцем. Он полагает, что для отправки военнослужащих в зону конфликта для технического обслуживания ракетных систем может потребоваться утверждение парламента.

Некоторые официальные лица Германии предполагают, что решение по поставке Taurus может быть принято после того, как США пошлет аналогичное оружие Украине. Даже если передача ракет будет одобрена в ближайшее время, Украине может потребоваться гораздо больше времени для развертывания этого оружия. Это связано с необходимостью модернизации флота советских военных самолетов для оборудования указанными ракетами.

Стоит отметить, что Taurus представляет собой немецкую версию ракет Storm Shadow и Scalp, которые уже были поставлены Украине со стороны Великобритании и Франции.