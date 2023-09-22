КНДР отправляет обратно американского перебежчика

Власти КНДР приняли решение депортировать американского военнослужащего Трэвиса Кинга, который бежал в Северную Корею в июле 2023 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Компетентный орган КНДР, действуя в соответствии с законами страны, решил депортировать Трэвиса Кинга, солдата армии США, который незаконно проник на территорию КНДР», — цитируется сообщение агентства. Точные сроки депортации Кинга пока не указаны.

Информация о бегстве Трэвиса Кинга впервые появилась на американском телеканале CBS в июле. Кинг служил в Южной Корее и был осужден на два месяца заключения за оскорбление полицейских. Его планировали отстранить от службы и отправить обратно в США, но он сбежал в аэропорту Сеула, присоединившись к группе туристов и пересек границу с КНДР.

Позже ЦТАК объявило, что Кинг сбежал из-за «расовой сегрегации, дискриминации и разочарования в американском обществе». Однако Пентагон не смог подтвердить достоверность этого утверждения.