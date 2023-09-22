Баку о мирной повестке

27 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню памяти, и акция по сдаче крови, сообщает сайт МИД.

На мероприятии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул, что благодаря 44-дневной Отечественной войне удалось положить конец длительной военной оккупации Армении: «В результате 44-дневной Отечественной войны был положен конец военной оккупации Армении, длившейся почти 30 лет. Наша территориальная целостность, а также историческая справедливость и международное право были восстановлены».

Он также отметил, что этот подвиг азербайджанской армии вписан золотыми буквами в историю страны.

Министр Байрамов высказался о том, что Азербайджан предлагал мир Армении за три года до этого и продолжал усилия для продвижения процесса мира. Несмотря на это, Армения продолжала деструктивные действия и минную угрозу, как это было в течение почти 30-летнего периода оккупации.

«Несмотря на заявления Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, на деле Ереван продолжает свои разрушительные действия и угрозы минирования», — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что Азербайджан предпринял локальные антитеррористические мероприятия для предотвращения дальнейших деструктивных действий Армении, что позволило ликвидировать присутствие нелегальных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях, остатки которых оставались после 30-летнего периода оккупации.

Байрамов также заверил, что Азербайджан будет продолжать свои усилия по нормализации и установлению мира, подчеркивая, что взгляд Азербайджана «на будущее основан на мире».