Он отметил, что в Армении есть политики, стремящиеся сблизиться с Западом в ущерб отношениям с Россией.

«Вы знаете, там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей», — подчеркнул министр. Лавров обозначил, что те, кто рассчитывает на поддержку США, как «прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства», должны обратить внимание на «судьбу тех, кто был взят под крыло США, когда Америка продвигала свои геополитические интересы».

«Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна», — отметил он, добавив, что интересы России в Закавказье невозможно игнорировать с геополитической точки зрения. «Исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье», — указал Лавров.

Он также отметил, что некоторые армянские лидеры, включая премьер-министра Никола Пашиняна, выразили мысль о «необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы» и расширить круг партнеров для обеспечения безопасности страны.