День памяти: мероприятие в Культурном центре СГБ
В Культурном центре Службы государственной безопасности прошло мероприятие, посвященное 27 сентября - Дню памяти, сообщает пресс-служба СГБ.
В связи с Днем памяти в Культурном центре СГБ Бакинский муниципальный театр представил спектакль под названием "Забвение – страшная беда".
На мероприятии, в котором приняли участие сотрудники СГБ и представители общественности, был представлен спектакль, рассказывающий о геноциде, которому подверглась азербайджанская нация, и других трагических событиях. Представление вызвало большой интерес среди гостей, сообщает пресс-служба СГБ.