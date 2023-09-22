Тамилла Алиева, собкор 20:35

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев встретился с группой азербайджанцев, насильственно переселенных из Ханкенди тридцать два года назад.

Участники встречи отметили, что в ходе 44-дневной войны 2020 года Карабах и Восточный Зангезур были освобождены от армянской оккупации. А оставшиеся на азербайджанских территориях незаконные военные формирования и сепаратистский режим ликвидированы в результате недавних антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября.

В данный момент продолжается конфискация оружия сепаратистов. А карабахским армянам, не пожелавшим принимать азербайджанское гражданство, дали возможность в полной безопасности покинуть страну.

Было отмечено, что к «Великому возвращению» в скором времени присоединятся и вынужденные переселенцы из Ханкенди.

Подчеркнуто, что в целом сегодня ведется целенаправленная работа в направлении возрождения и восстановления освобожденных от оккупации территорий, а также скорейшей реализации мер программы «Великое возвращение».