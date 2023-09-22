В связи с 27 сентября - Днем памяти министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаледдин Гейдаров и сотрудники министерства посетили Парк Победы в Баку, строительство которого продолжается, сообщает сайт МЧС.

На входе в Парк были возложены букеты цветов у мемориального камня и с уважением была почтена память азербайджанских шехидов, которые отдали свои жизни за территориальную целостность Азербайджана и освобождение земель страны.