Парочку Менендес - Арсланян освободили под залог

Обвинённый в коррупции американский сенатор Роберт Менендес освобождён под залог в зале суда вместе со своей супругой и ещё двумя фигурантами дела, сообщает CNN.

Уточняется, что Менендеса освободили под залог в размере $100 тыс., а его супругу — $250 тыс.

Кроме того, в отношении Менендеса введены ограничения на поездки. Менендес должен будет сдать свой личный паспорт. Так, теперь ему разрешено выезжать за границу только по официальным делам.

Более половины членов демократической фракции Сената (30 сенаторов-демократов) призвали Менендеса уйти в отставку, однако сенатор из Нью-Джерси наотрез отказывается делать это и утверждает, что он невиновен.

Сенатор от Вашингтона Мария Кэнтвелл на своей странице в Х сообщила: "Я не думаю, что кто-либо при таких обвинениях может эффективно служить, и я призываю сенатора Менендеса уйти в отставку".