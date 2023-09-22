Италия и Германия ссорятся из-за беженцев

Берлин будет финансировать группы, спасающие мигрантов в Средиземном море. Помощь предусматривает дальнейшую доставку беженцев в Италию, а не обратно на побережье Северной Африки или Ближнего Востока.

Итальянское правительство выразило недовольство, поскольку в последнее время страна стала центром притяжения для более 132 тыс. беженцев. Стоит отметить, что такие темпы нелегальной миграции считаются рекордными.

В этом месяце Министерство иностранных дел Германии перевело 1,2 миллиона евро некоммерческим организациям, спасающим мигрантов, и планирует выделить в общей сложности около восьми миллионов евро до 2026 года. Это первый случай в ЕС, когда частная инициатива по спасению беженцев в море получает государственное финансирование.

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони подвергла критике данное решение, назвав его "серьёзной аномалией" в отношениях между странами ЕС, и заявила, что эти деньги "только помогают нелегально перевозить мигрантов на территорию Италии".