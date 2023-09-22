Германия вводит пограничный контроль с Польшей и Чехией

Германия вводит меры гибкого контроля на границах с Польшей и Чехией в ответ на угрозы, связанные с нелегальной миграцией , сообщает DW.

Глава Министерства внутренних дел Германии (МВД) Нэнси Фезер заявила, что, помимо выборочных проверок личных документов, полиция будет проводить "гибкие целенаправленные проверки". Она объяснила введение этих мер необходимостью "остановить жестокий бизнес контрабандистов".

По информации МВД, четверть всех нелегальных мигрантов прибывают в Германию с помощью контрабандистов, преимущественно из таких стран, как Сирия, Афганистан, Турция и Ирак.

Ранее было сообщено, что Германия, Польша и Чехия обсудят возможность установления стационарного контроля на совместных границах. Однако конкретные шаги не были приняты.

Ранее СМИ писали о существовании в Польше схемы предоставления шенгенских виз за деньги. С 2021 года было выдано приблизительно 250 000 виз за взятки.

По этому случаю канцлер Германии Олаф Шольц допустил возможность усиления контроля на границах ЕС после выявления коррупционной миграционной схемы в Польше.