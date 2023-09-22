США ввели санкции против компаний из Ирана, Гонконга, ОАЭ и Турции

Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти предприятий и двух частных лиц из Ирана, Китая, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов за поставку компонентов для иранских беспилотников «Шахед», применяемых российскими войсками в Украине. Как передает «Новая газета Европа», об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе отмечается: «Через эту сеть осуществлялись поставки и финансовые операции в поддержку закупок сервомоторов — важнейшего компонента иранских БПЛА серии Shahed — для военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции. Иран поставляет России БПЛА Shahed-136 для поддержки незаконного вторжения России в Украину».

В Минфине США утверждают, что один из таких серводвигателей был обнаружен в беспилотнике, сбитом недавно в Украине.

Компания из Гонконга Hongkong Himark специализируется на производстве этих серводвигателей. Иранская фирма Pishgam Electronic Safeh приобрела у нее компоненты на сумму в сотни тысяч долларов и передала их КСИР. В транзакциях участвовали две турецкие компании и одна фирма из ОАЭ, отвечающая за транспортировку.

Сообщается также, что комплектующие из США, Европы и других стран были найдены в иранских дронах, используемых в Украине. Подробности об этом Киев передал правительствам стран «Большой семерки» в августе, как сообщает The Guardian. Эти компоненты были приобретены на коммерческом рынке и затем экспортированы в обход действующих санкций, причем большинство поставок осуществлялось через различные страны, включая Турцию, Казахстан, Узбекистан, Индию, Вьетнам и Коста-Рику.