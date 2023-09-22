Россия не поможет Варданяну

Москва не сможет оказать помощь Рубену Варданяну. Как передают российские СМИ, об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации России Александр Башкин.

Александр Башкин уточнил, что Варданян добровольно отказался от российского гражданства и поэтому остался без поддержки РФ.

«Это был добровольный выбор об отказе от гражданства, соответственно, все юридические последствия от этого шага – это следствие его выбора», — сказал Башкин.

Башкин также подчеркнул, что случай с Варданяном может служить примером для тех, кто сомневается в значимости иметь гражданство России.

Напомним, ранее Госпогранслужба Азербайджана заявила о задержании Рубена Варданяна на ППП «Лачин», когда тот пытался покинуть Карабах и въехать в Армению.