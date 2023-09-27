В Турции бьют в набат: Засуха!

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу предупредил жителей Стамбула о критически низком уровне воды в городских плотинах и призвал горожан к экономии, сообщают турецкие СМИ.

Уровень воды в плотинах снизился до 22,68% с 25,55% всего за неделю. Мэр подчеркнул: «Стамбул переживает один из самых засушливых периодов, а потребление воды достигло рекордных значений, составляя 3,5 миллиона кубических метров в день. Каждый из нас несет ответственность. Призываю всех к экономии воды».

Шафак Баша, гендиректор городского управления водоснабжения и канализации, также обратился к жителям города с просьбой экономить воду до наступления следующего сезона дождей, охарактеризовав текущую ситуацию как «катастрофическую засуху».

Тем временем Вейсел Тирьяки, заместитель министра сельского и лесного хозяйства, предупредил о будущих проблемах с водоснабжением в Турции, утверждая, что «к 2030 году Турция может оказаться среди стран с дефицитом воды».

Он подчеркнул необходимость принятия предварительных мер: «После 2030 года наша страна может стать одной из стран, испытывающих нехватку воды. Нам нужно начинать предпринимать меры уже сейчас».