Задержаны трое участников конфликта с перестрелкой в Дагестане, в которой погибли два человека, в том числе полицейский, сообщили в МВД региона.

*** 23:18 В Дагестане в селении Леваши произошла масштабная перестрелка, в результате которой погибли два человека, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции. Как передает Meduza, об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Согласно пресс-службе МВД по республике, инцидент произошел примерно в 17:30. Полиция сообщает, что кроме двух погибших в ходе конфликта несколько человек получили ранения, и общее количество участников перестрелки достигло по меньшей мере 20 человек.

После столкновения выжившие участники скрылись, покинув место происшествия на четырех автомобилях. В ходе текущего расследования МВД распространило фотографию одного из предполагаемых участников, 26-летнего Багаудина Гусенгаджиева, предположительно, раненного в ходе инцидента.

По информации, представленной изданием Baza, Гусенгаджиев, вероятно, участвовал в стычке между несколькими мужчинами во время попытки примирения двух семей. Когда полицейский попытался разрешить конфликт, началась стрельба. Издание «112» сообщает, что участники конфликта осадили полицейских, открыв огонь по ним, на что последние ответили огнем.