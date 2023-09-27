Сельчук Байрактар о планах заняться политикой

Если кто-то будет вставлять нам палки в колеса, тогда мы будем вести борьбу всеми возможными способами. Об этом в интервью телеканалу tv100 сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельчук Байрактар на вопрос о его планах начать карьеру в большой политике.

Сельчук Байрактар сказал: "Если наша борьба находит отклик в сердцах людей, и наши самолеты продолжат летать, то, конечно, нет необходимости [заниматься политикой], но если кто-то по странным причинам, по чужому науськиванию, ради своих интересов будет ставить нам палки в колеса, тогда мы будем вести борьбу всеми возможными способами".