Премьер Канады сокрушается из-за чествования эсэсовца

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование в парламенте страны ветерана дивизии СС «Галиция», служившего в годы Второй мировой войны, сообщает BBC.

Этот инцидент, вызвавший общественное возмущение, произошел во время заседания, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Трюдо выразил сожаление, подчеркнув, что особенно сожалеет о том, как это повлияло на Зеленского, поставив его в неловкое положение.

Спикер канадского парламента Энтони Рота, который публично выразил благодарность 98-летнему ветерану «Галиции» и назвал его героем, признал свою ответственность за этот инцидент и подал в отставку.

«Это была ошибка, которая глубоко смутила парламент и Канаду. Все мы, кто был в Палате в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы и сделали это, не осознавая контекста», — сокрушался Трюдо.