Станции метро в России переоборудуют под бомбоубежища

Метрополитены в российских городах переоборудуют для создания убежищ и противорадиационных укрытий, сообщают российские СМИ.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций разрабатывают новые требования к использованию метро как защитных сооружений.

«Обновленные требования будут применяться к реконструируемым и вновь строящимся станциям и линиям метрополитенов», — сообщили в институте.

Игорь Сосунов, замначальника ВНИИ ГОЧС, подчеркнул, что «применение актуализированного свода правил позволит существенно повысить защиту населения за счет расширения функционала метрополитенов». Он также подчеркнул, что данная инициатива особенно важна для крупных городов, например, Москвы.

В документе будут указаны требования для адаптации метрополитенов под убежища и для защиты граждан от воздействия обычных фугасных и осколочных средств поражения. Эти меры были актуализированы после начала конфликта в Украине и последующих угроз президента РФ Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия.