Уволенный министр иностранных дел Китая Цинь Ган был во внебрачных отношениях с известной китайской телеведущей Фу Сяотянь, которая при помощи суррогатного материнства родила ребенка в Соединенных Штатах, утверждает Financial Times.

Источник пишет, что утверждения о любовном романе лишь усиливают слухи вокруг необъясненного исчезновения и отстранения высокопоставленного дипломата.

Фу Сяотянь (40 лет) ранее вела главное ток-шоу на китайском телеканале Phoenix TV в Гонконге и была в отношениях с 57-летним Цинь Ганом, говорится в статье Financial Times со ссылкой на шесть человек, близких к Фу и китайским дипломатическим кругам.

Согласно статье, Фу стала матерью в прошлом году благодаря услугам суррогатного материнства в США, но идентичность отца ребенка не была раскрыта.