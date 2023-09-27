Леонид Швец, автор haqqin.az 00:45

После того как многолетний советник президента России Владислав Сурков отправился в 2020 году в отставку, он, по его словам, занялся медитацией. Из этого состояния время от времени отправляет какое-то послание «городу и миру» в виде небольшого текста, чтобы напомнить о себе. Напомнить получается: в нынешней российской власти практически нет ярких фигур, яркость нынче не в чести, да и просто опасна, как показала история с Пригожиным. Нет и тех, кто способен внятно связать пару мыслей в несколько нескучных абзацев, поэтому Суркова читают и комментируют, будто он сейчас не отставной козы барабанщик.

Читают и потому, что российское руководство под разговоры о том, что все идет по плану, явно завело страну в тупик. А вдруг бывший президентский советник подскажет что-то обнадеживающее на этот счет? Свою колонку в издании «Актуальные комментарии» Владислав Сурков назвал «Рождение Севера». Безусловно, для современной публики это не может не рождать ассоциации с героями и обстоятельствами знаменитой «Игры престолов»: северными ходоками, Джоном Сноу и мемом «зима близко». Коннотации тревожные и даже угрожающие. Начинается текст с напоминания о роли, которую в истории сыграл миф о государстве пресвитера Иоанна (в русской традиции «поп Иван») – никогда не существовавшей стране где-то на востоке, которая, однако, воспринималась как настоящая и включалась в расчеты средневековых правителей. «У каждого стратега свой «поп Иван», своя излюбленная иллюзия, своя опьяняющая ошибка, свободно расположившаяся среди трезвых расчетов. Фактор попа Ивана - движущая сила любой большой игры. Без этой ложной фигуры ни один игрок не начал бы партию. Просто потому, что не поверил бы, что можно выиграть», - пишет Сурков. В нынешнем мире геополитические галлюцинации тоже играют немалую роль, утверждает автор и почему-то приводит в качестве примера современной «страны Иоанна» Украину, это иллюзия Запада, разумеется. То, что эта иллюзия дана России в очень острых и совершенно реальных ощущениях, вынося в сутки по батальону, не считая уничтоженной техники, Суркова не смущает. Он поэт, он выше этих мелочей.

Тут нужно напомнить, что он ушел или, скорей, его убрали из Кремля из-за проваленного, как тогда посчитало начальство, украинского направления. Правда, провалился потом и Дмитрий Козак, подхвативший направление после Суркова, а затем, как известно, и Шойгу. Одной из любимых игрушек Суркова в бытность его куратором кремлевской политики в отношении Украины была идея Новороссии – воображаемых исконно русских земель от Харькова до Одессы в составе нынешней Украины. Дескать, там только спят и видят, как вернуться в лоно матушки России. Идею довольно быстро забросили, сосредоточившись на «народных республиках Донбасса», но в каком-то виде ею руководствовались в феврале 2022 года, когда намеревались одним хапком захватить Украину под восторженные аплодисменты ее южной и восточной частей. Что из этого вышло - известно. Так что сам Сурков в некотором отношении сам «поп Иван», чья иллюзия сослужила дурную службу России. Но в последнем тексте этот гений геополитики призывает отбросить наконец воображаемые конструкты и увидеть, что будущее за «Великим Севером»: «Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство». Дескать, говорят же о глобальном Юге? Раз есть Юг, значит, есть и Север. И России туда - к Европе и Штатам. С учетом тех усилий, которые тратит Кремль на то, чтобы расположить к себе страны Азии и Африки, доказывая единство своих интересов с их постколониальными интересами в противостоянии как раз старой Европе и наглой Америке, статья Владислава Суркова просто насмехается над нынешним путинским курсом. Какой поворот на восток?! Назад в единое социокультурное пространство с гей-Европой и сатанинской Америкой!

Кстати, тут надо отдать должное: бывший советник вождя скорее прав. Россия может сколько угодно показывать кукиши Западу (ну ок, пускай Северу), но для Востока (ну ладно, Юга) она от этого ближе не становится. И насильственный разрыв с Европой действительно сродни самоубийству. Но ведь все своими руками, в том числе руками самого Суркова. И да, как сейчас наглядно видно, ни на какую особую цивилизацию Россия не тянет. Во всяком случае, ни на что, что можно было бы поставить в один ряд с европейской и американской цивилизациями. Однако сурковское «рождение Севера» не было бы столь замечательно, если бы условием перехода к глобальному северному триумвирату не была бы «наша победа», которая «изменит и нас, и так называемый Запад, явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата».