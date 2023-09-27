Литва: Грузии нужно синхронизировать курс с ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что для евроинтеграции Грузии крайне важно синхронизировать ее геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС, а также поддерживать санкции против России. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».

Науседа подчеркнул, что Грузия должна продемонстрировать «прогресс в проведении реформ и реализации рекомендаций ЕС», особенно в областях, как политическая деполяризация, судебная реформа, деолигархизация и свобода СМИ. Президент Литвы выразил надежду, что «будущее Сакартвело теперь зависит от способности сосредоточиться на реформах и укреплении европейских ценностей: демократии, прав человека и соблюдения принципов верховенства закона». Он также призвал Грузию «не упустить историческую возможность» евроинтеграции.

Саломе Зурабишвили ведет европейское турне, агитируя за предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Отчет Еврокомиссии, оценивающий прогресс Грузии, ожидается в конце октября, а окончательное решение по статусу Грузии примут в декабре.