Американцы собрали глав генштабов Центральной Азии

Генерал Майкл Курилла, командующий Центральным командованием Вооруженных Сил США, провел встречу с начальниками генеральных штабов Министерств обороны стран Центральной Азии в Ташкенте, как сообщает пресс-служба военного ведомства Узбекистана. Об этом информируют СМИ Узбекистана.

На встрече были представлены начальники генштабов Министерств обороны Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Пакистана. Переговоры касались вопросов региональной безопасности и стабильности, а также борьбы с терроризмом и предоставления гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что визит генерала Куриллы в Ташкент стал его вторым визитом в Центральную Азию за последние два года.