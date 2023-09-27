Москва готова вести переговоры по Украине, но...

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о готовности Москвы к переговорам относительно Украины, однако выразил необходимость учета текущих реалий и интересов безопасности России. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться… с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного режима», — заявил Лавров, обращая внимание на значимость защиты интересов русскоязычного населения в «Крыму и Новороссии».