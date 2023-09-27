В Грузии посчитали Зурабишвили «недостойной»

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе высказался против действий президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив ее в грубых нарушениях Конституции и в поведении, недостойном президента. Об этом Кобахидзе заявил в телевизионном эфире.

"Для системы, в том числе для правящей команды, Саломе Зурабишвили остается президентом, который не раз грубо нарушил Конституцию и не является для нас достойным президентом", — сказал он.

Кобахидзе также утверждает, что Зурабишвили вредит национальным интересам Грузии, обвинив ее в саботаже и заявив, что она регулярно подрывает усилия страны по получению статуса кандидата в Евросоюз, утверждая, что страна лишь формально выполняет требования ЕС.

Стоит отметить, что правящая партия начала процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она провела зарубежное турне, встречаясь с лидерами стран ЕС без одобрения правительства.