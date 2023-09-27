Мятежники предотвратили мятеж

Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки государственного переворота, которая, по их словам, произошла 26 сентября. О данном инциденте было объявлено в официальном сообщении переходного правительства страны, текст которого опубликовал Burkina24.

В ходе мероприятий, проведенных спецслужбами, были арестованы несколько офицеров и других лиц, подозреваемых в участии в мятеже, также продолжается поиск остальных участников.

«Правительство глубоко сожалеет, что некоторые граждане страны, включая офицеров, которые клялись защищать родину, стали участниками действий такого рода», — говорится в коммюнике.