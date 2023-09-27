Москва стряхивает с фельдмаршала нафталин наш комментарий
Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар во вторник посетил РФ и провел переговоры с российским Министерством обороны, в ходе которого, как говорится в официальном сообщении «обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития».
Вот уж воистину – как взбредет Кремлю в голову какая блажь, оттуда ее и палкой не вышибить. Стремясь расширить свое присутствие в Африке Москва отряхивает со своего давнего союзника лже-фельдмаршала Халифы Хафтара нафталин и вновь поднимает его на щит.
В московском аэропорту, где приземлился самолет Хафтара его с объятиями встретил нынешний «куратор Африки» от Кремля, первый заместитель российского министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. А где-то поблизости, избегая фотокамер, наверняка находился и генерал Андрей Аверьянов из российского ГРУ. Поскольку именно этот дуэт активно обхаживает лже-фельдмаршала с конца августа нынешнего года.
Их первая встреча состоялась 22 августа, в аккурат накануне гибели лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, у которого с Хафтаром был заключен контракт, оплачиваемых, в том числе, и Эмиратами. Вторая - 17 сентября, через несколько дней после катастрофы, унесшей тысячи жизней в восточном ливийском городе Дерна. И если итогом первой стало согласие Хафтара помочь российским военным получить инфраструктуру «вагнеров» в Ливии, то итогом второй стало прибытие российских спасателей на место масштабной катастрофы.
Теперь состоялась третья, на этот раз в Москве, в ходе которой были достигнуты договоренности о том, что сотрудничество «фельдмаршала с пониженной социальной ответственностью» с Кремлем через подмятый им под себя и реформированный «Вагнер» возобновляется, как возобновляются и пресеченные ранее признанными ООН ливийскими властями при поддержке Турции, авантюры Москвы в Ливии и на прилегающей к ней территориях Северной Африки и Ближнего Востока.
В сообщениях российского официоза это красиво называется «обсуждением двусторонних отношений между двумя странами, пути их укрепления и развития в целях укрепления безопасности в регионе», хотя обсуждать такое с Хафтаром – это обсуждать пожарную безопасность с поджигателем. Поскольку именно он, этот лже-фельдмаршал, является тем политическим пироманьяком, который раз за разом разжигает костер войны в собственной стране.
Но, «в разведке нет отбросов – есть кадры». И хотя Хафтар никогда не отличался особой лояльностью к Москве, рассматривая ее не как союзника, а как «дойную корову», в Кремле готовы закрыть на это глаза. Поскольку российской стороне сейчас крайне нужны доступ к двум ливийским портам – Бенгази и Тобруку. Можно какой-то из них, но лучше – оба сразу.
Географическое положение ливийской Киренаики, находящейся под контролем Хафтара выглядит для Москвы как изысканное лакомство – напротив Южной Европы и ворота в Сахель и Центральную Африку. И при этом – прямая авиасвязь с российской военной базой в сирийском Хмеймиме. То есть, с одной стороны – можно угрожать южному подбрюшью Европы, а с другой – обеспечить поддержку российских наемников в Мали, Буркина-Фасо, Центральноафриканской республики, а если все пойдет как задумывается – то и далее.
Вопрос о том, как можно угрожать Южной Европе, если российский флот слаб, особых проблем у Кремля не вызывает. Достаточно нарастить поток нелегальных мигрантов из Африки – и европейцы захлебнуться в проблемах.
В нынешнем году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, количество незаконных прибытий в Евросоюз из Северной Африки через центральное Средиземноморье выросло почти на 300% по сравнению с прошлым годом, достигнув цифры в 42,2 тысячи человек. А на небольшом итальянском острове Лампедуза число нелегальных мигрантов в этом году превысило количество его постоянных жителей.
Так что – было бы желание, а создать здесь проблемы Европе при грамотном подходе и в координации с Хафтаром Москва вполне в состоянии. В конце концов, не так давно этим занимался и ближайший союзник Москвы, Минск, подобным же способом создав серьезную угрозу на границе с Польшей.
Словом, для дальнейших планов Москве срочно требуется кусочек Ливии. И Хафтар готов его Кремлю предоставить. Не за так, конечно, а за немалые деньги и военную поддержку своих непрекращающихся усилий стать ливийским Верховным правителем. Что российская сторона с радостью готова вновь ему предоставить, закрыв глаза на то, что в прошлый раз у лже-фельдмаршала, американского, кстати, гражданина, получилось как-то не очень даже при поддержке ЧВК «Вагнер». Но ведь наступление на грабли, если позволяет бюджет, может продолжаться бесконечно, не так ли?