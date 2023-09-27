Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:56

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар во вторник посетил РФ и провел переговоры с российским Министерством обороны, в ходе которого, как говорится в официальном сообщении «обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития». Вот уж воистину – как взбредет Кремлю в голову какая блажь, оттуда ее и палкой не вышибить. Стремясь расширить свое присутствие в Африке Москва отряхивает со своего давнего союзника лже-фельдмаршала Халифы Хафтара нафталин и вновь поднимает его на щит.

В московском аэропорту, где приземлился самолет Хафтара его с объятиями встретил нынешний «куратор Африки» от Кремля, первый заместитель российского министра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. А где-то поблизости, избегая фотокамер, наверняка находился и генерал Андрей Аверьянов из российского ГРУ. Поскольку именно этот дуэт активно обхаживает лже-фельдмаршала с конца августа нынешнего года. Их первая встреча состоялась 22 августа, в аккурат накануне гибели лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, у которого с Хафтаром был заключен контракт, оплачиваемых, в том числе, и Эмиратами. Вторая - 17 сентября, через несколько дней после катастрофы, унесшей тысячи жизней в восточном ливийском городе Дерна. И если итогом первой стало согласие Хафтара помочь российским военным получить инфраструктуру «вагнеров» в Ливии, то итогом второй стало прибытие российских спасателей на место масштабной катастрофы. Теперь состоялась третья, на этот раз в Москве, в ходе которой были достигнуты договоренности о том, что сотрудничество «фельдмаршала с пониженной социальной ответственностью» с Кремлем через подмятый им под себя и реформированный «Вагнер» возобновляется, как возобновляются и пресеченные ранее признанными ООН ливийскими властями при поддержке Турции, авантюры Москвы в Ливии и на прилегающей к ней территориях Северной Африки и Ближнего Востока.

В сообщениях российского официоза это красиво называется «обсуждением двусторонних отношений между двумя странами, пути их укрепления и развития в целях укрепления безопасности в регионе», хотя обсуждать такое с Хафтаром – это обсуждать пожарную безопасность с поджигателем. Поскольку именно он, этот лже-фельдмаршал, является тем политическим пироманьяком, который раз за разом разжигает костер войны в собственной стране. Но, «в разведке нет отбросов – есть кадры». И хотя Хафтар никогда не отличался особой лояльностью к Москве, рассматривая ее не как союзника, а как «дойную корову», в Кремле готовы закрыть на это глаза. Поскольку российской стороне сейчас крайне нужны доступ к двум ливийским портам – Бенгази и Тобруку. Можно какой-то из них, но лучше – оба сразу. Географическое положение ливийской Киренаики, находящейся под контролем Хафтара выглядит для Москвы как изысканное лакомство – напротив Южной Европы и ворота в Сахель и Центральную Африку. И при этом – прямая авиасвязь с российской военной базой в сирийском Хмеймиме. То есть, с одной стороны – можно угрожать южному подбрюшью Европы, а с другой – обеспечить поддержку российских наемников в Мали, Буркина-Фасо, Центральноафриканской республики, а если все пойдет как задумывается – то и далее. Вопрос о том, как можно угрожать Южной Европе, если российский флот слаб, особых проблем у Кремля не вызывает. Достаточно нарастить поток нелегальных мигрантов из Африки – и европейцы захлебнуться в проблемах.