Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 03:22

«Франция может уходить. Мы остаемся», — глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не собираются уходить из Нигера. Если какая-то страна из региона уходит – другая туда обязательно зайдет. «Adieu, Françafrique – Hello, Американафрик» - в этом вся суть того, что происходит сейчас на «Черном континенте», после катастрофического провала там Эммануэля Макрона. Воспользовавшись немощью Парижа, американцы решили прихватить себе французское наследие в Африке.

Недоумевать по поводу того, как они могут так поступать со своим союзником по НАТО, совершенно не стоит. И на североатлантический альянс распространяется главный закон международных отношений – право сильного. Тем более, что битва за Африку – это поле геополитических битв XXI века. И если Париж оказался не в состоянии удержать там ту сферу, которая досталась ему после крушения колониальной эпохи – извините, подвиньтесь, найдутся другие. Более хваткие, более напористые, готовые предложить местным элитам новые стандарты и протоколы сотрудничества. Деградация системы Françafrique - политики продолжения экономических, политических, культурных связей и связей в области безопасности с Парижем, возникших еще во времена Французской империи в странах Африки к югу от Сахары, была очевидна всем. Еще с нулевых годов нынешнего века, когда в регион пришли джихадисты и стали кошмарить там целые государства. Причем, «африканский ислам» - понятие весьма эклектичное, так что впору говорить не о джихадистахв нашем понимании этого термина, а о системном кризисе существовавших там государственных образований, провале традиционного местного истеблишмента во всех областях – от экономической и социальной политики, до политики сосуществования местных племен.

В своем нынешнем экономическом, да и политическом положении, Африка – это территория непрекращающейся борьбы за ресурсы. Как на местном, так и на международном уровне. А эта борьба имеет характерную психологическую особенность – предельную подозрительность в отношении того, а не слишком ли много досталось другому. Местные постоянно заглядывают в карман соседним племенам, на более высоком уровне – туземные элиты заглядывают в карман своим иностранным хозяевам/кураторам. И каждый свято уверен в том, что именно его обделили и нагло надули, а ему, несчастному, досталось меньше всех. Французы эту особенность местного менталитета, безусловно, знали. Но высокомерно игнорировали и отказывались что-либо менять, исходя из принципа – «работает, так не надо и лезть». Прикормленные местные лидеры и политики, состоящие на содержании Парижа, регулярно создавали ему комфортные условия для безудержной эксплуатации природных богатств, в обмен на это хранили деньги во французских банках, а их отпрыски учились в лучших парижских учебных заведениях. Словом, жили смачно, весело и богато.