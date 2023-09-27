Франция уходит, Америка приходит вокруг света
«Франция может уходить. Мы остаемся», — глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не собираются уходить из Нигера.
Если какая-то страна из региона уходит – другая туда обязательно зайдет. «Adieu, Françafrique – Hello, Американафрик» - в этом вся суть того, что происходит сейчас на «Черном континенте», после катастрофического провала там Эммануэля Макрона. Воспользовавшись немощью Парижа, американцы решили прихватить себе французское наследие в Африке.
Недоумевать по поводу того, как они могут так поступать со своим союзником по НАТО, совершенно не стоит. И на североатлантический альянс распространяется главный закон международных отношений – право сильного. Тем более, что битва за Африку – это поле геополитических битв XXI века.
И если Париж оказался не в состоянии удержать там ту сферу, которая досталась ему после крушения колониальной эпохи – извините, подвиньтесь, найдутся другие. Более хваткие, более напористые, готовые предложить местным элитам новые стандарты и протоколы сотрудничества.
Деградация системы Françafrique - политики продолжения экономических, политических, культурных связей и связей в области безопасности с Парижем, возникших еще во времена Французской империи в странах Африки к югу от Сахары, была очевидна всем. Еще с нулевых годов нынешнего века, когда в регион пришли джихадисты и стали кошмарить там целые государства.
Причем, «африканский ислам» - понятие весьма эклектичное, так что впору говорить не о джихадистахв нашем понимании этого термина, а о системном кризисе существовавших там государственных образований, провале традиционного местного истеблишмента во всех областях – от экономической и социальной политики, до политики сосуществования местных племен.
В своем нынешнем экономическом, да и политическом положении, Африка – это территория непрекращающейся борьбы за ресурсы. Как на местном, так и на международном уровне. А эта борьба имеет характерную психологическую особенность – предельную подозрительность в отношении того, а не слишком ли много досталось другому. Местные постоянно заглядывают в карман соседним племенам, на более высоком уровне – туземные элиты заглядывают в карман своим иностранным хозяевам/кураторам. И каждый свято уверен в том, что именно его обделили и нагло надули, а ему, несчастному, досталось меньше всех.
Французы эту особенность местного менталитета, безусловно, знали. Но высокомерно игнорировали и отказывались что-либо менять, исходя из принципа – «работает, так не надо и лезть». Прикормленные местные лидеры и политики, состоящие на содержании Парижа, регулярно создавали ему комфортные условия для безудержной эксплуатации природных богатств, в обмен на это хранили деньги во французских банках, а их отпрыски учились в лучших парижских учебных заведениях. Словом, жили смачно, весело и богато.
Совершенно забыв при этом о такой мелочи, как социально-экономическое положение местного населения. Которое все эти годы, без малого шесть десятилетий, не стояло на месте, а более-менее развивалось, в том числе – в плане роста его материальных и духовных запросов. Это в 60-х прошлого века африканцу можно было подарить пару куриц, а как верх его счастья – козу, и он был искренне благодарен Большому лунному бегемоту, считая, что жизнь у него удалась.
Сейчас все в Африке по-иному, запросы другие – и в образовании, и в медицине. Мобильного телефона африканцу хочется, машины, мотоцикла и социальных лифтов. То есть, всего, что политика Françafrique вовсе и не предусматривала. Как нетрудно предвидеть, возникло и постоянно увеличивалось количество африканцев, ею недовольных, желающих перемен и смещения старых, прикормленных французами элит. Просто для того, чтобы занять их место – «вы уже наелись и наворовались, дайте теперь это сделать и нам».
Французы это пропустили – и из Африки их теперь выносят. А за освободившиеся места будут конкурировать американцы и китайцы. Причем, далеко не факт, что их модели окажутся в конечном итоге для африканцев лучше. Пока они мало чем отличаются от Françafrique, и единственное преимущество Americanafric и Chinaafric пока только в их новизне. А вот дальше все уже будет зависеть от того, насколько американская и китайская модели для Африки будут сочетаться с возросшими представлениями африканцев о самих себе в современном мире и удовлетворять их запросы о доступе к благам современной цивилизации.