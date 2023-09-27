Армения идет в Международный Уголовный Суд… и обрывает последние нити с Россией наш обзор
После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, напряжение в отношениях между Россией и Арменией значительно усилилось. Несмотря на то, что официальные лица России по-прежнему считают Армению близкой к себе союзной страной, в адрес правительства Пашиняна из Москвы звучат весьма резкие заявления. В частности, Армению обвиняют в том, что она стала «инструментом Запада в вытеснении России из региона Южного Кавказа».
Тем не менее, власти в Ереване, судя по всему, не намерены отступать от политики полного «отката» от былых отношений с Россией. Что, в частности, подтверждает начало процесса ратификации парламентом документа о присоединении Армении к Римскому статуту.
По информации армянских СМИ, обсуждение этого документа на заседании парламентской комиссии по вопросам правовой и государственной политики запланировано на сегодня 28 сентября. После чего документ будет представлен для ратификации на общее собрание парламента Армении.
Напомним, что в своем обращении 24 сентября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что присоединение к Римскому статуту «предоставит Армении право использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении своей внешней безопасности».
В этой связи следует отметить, что Москва неоднократно призывала Ереван к отказу от ратификации Римского статута, ибо теоретически этот документ закрывает президенту РФ Путину дорогу в Армению.
В свою очередь Саманта Пауэр, директор Агентства США по международному развитию, передала Пашиняну письмо Джо Байдена, в котором президент США выразил намерение развивать сотрудничество с Арменией в сфере безопасности и энергетики, что подтверждает уже озвученные планы Вашингтона по устранению энергетической зависимости Армении от России.
В Москве же считают, что США не могут конкурировать с Россией в обеспечении безопасности Армении, в том числе, безопасности экономической и энергетической.
«Если говорят о сотрудничестве в области энергетики, то здесь вряд ли что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов письмо президента США Джо Байдена. - Вряд ли может быть сопоставлено, опять же, с нашим косвенным субсидированием армянской экономики».
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия поставляет Армении энергоресурсы по льготным ценам.
В то же время, Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване, уверен, что в перспективе отношения между Арменией и Россией будут только ухудшаться.
«Если посмотреть на информационное поле, нас ждет продолжение ухудшения отношений с Российской Федерацией, - считает Искандарян. - Оно довольно резко происходит, и это звучит на уровне даже не высшего эшелона правительства, а самого высокопоставленного лица. Претензии предъявляются, и у них, конечно же, есть на то обоснование».
Политолог считает, что сказанное 24 сентября Николом Пашиняном в его обращении к народу России является признаком резкого обострения отношений, хотя, если разобраться, на политическом уровне пока ничего серьезного не случилось: Армения не вышла из СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, двусторонний формат отношений с Россией по-прежнему сохраняется, хотя «все еще впереди», а значит, серьезное недовольство в Кремле политикой Армении непременно возникнет, причем, практически, во всех сферах - от экономики до безопасности.
«Я не знаю, до какой степени это дойдет, и какие решения в этой связи - от цен на газ и экспорта армянской сельхоз продукции в Россию до регулирования вопроса проживания граждан Армении в России, будут приниматься Кремлем, - говорит Александр Искандарян. - Впереди еще много вопросов, связанных с функционированием базы (102-й - ред.), с пограничниками и так далее. Россия очень нервно реагирует на такого рода дискурс во всех странах, это может перекинуться и на политическую стезю, что не очень рационально, но возможно».
По мнению политолога, все зависит от того, «как далеко зайдут в Армении».