Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:45

После восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом, напряжение в отношениях между Россией и Арменией значительно усилилось. Несмотря на то, что официальные лица России по-прежнему считают Армению близкой к себе союзной страной, в адрес правительства Пашиняна из Москвы звучат весьма резкие заявления. В частности, Армению обвиняют в том, что она стала «инструментом Запада в вытеснении России из региона Южного Кавказа». Тем не менее, власти в Ереване, судя по всему, не намерены отступать от политики полного «отката» от былых отношений с Россией. Что, в частности, подтверждает начало процесса ратификации парламентом документа о присоединении Армении к Римскому статуту.

По информации армянских СМИ, обсуждение этого документа на заседании парламентской комиссии по вопросам правовой и государственной политики запланировано на сегодня 28 сентября. После чего документ будет представлен для ратификации на общее собрание парламента Армении. Напомним, что в своем обращении 24 сентября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что присоединение к Римскому статуту «предоставит Армении право использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении своей внешней безопасности». В этой связи следует отметить, что Москва неоднократно призывала Ереван к отказу от ратификации Римского статута, ибо теоретически этот документ закрывает президенту РФ Путину дорогу в Армению.

В свою очередь Саманта Пауэр, директор Агентства США по международному развитию, передала Пашиняну письмо Джо Байдена, в котором президент США выразил намерение развивать сотрудничество с Арменией в сфере безопасности и энергетики, что подтверждает уже озвученные планы Вашингтона по устранению энергетической зависимости Армении от России. В Москве же считают, что США не могут конкурировать с Россией в обеспечении безопасности Армении, в том числе, безопасности экономической и энергетической. «Если говорят о сотрудничестве в области энергетики, то здесь вряд ли что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов письмо президента США Джо Байдена. - Вряд ли может быть сопоставлено, опять же, с нашим косвенным субсидированием армянской экономики».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия поставляет Армении энергоресурсы по льготным ценам. В то же время, Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване, уверен, что в перспективе отношения между Арменией и Россией будут только ухудшаться. «Если посмотреть на информационное поле, нас ждет продолжение ухудшения отношений с Российской Федерацией, - считает Искандарян. - Оно довольно резко происходит, и это звучит на уровне даже не высшего эшелона правительства, а самого высокопоставленного лица. Претензии предъявляются, и у них, конечно же, есть на то обоснование».