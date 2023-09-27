Депутат привел в пример более чем полувековую и абсолютно безопасную жизнь армянской общины в Баку, а также совместное проживание армян и азербайджанцев в Марнеули, Гардабани и других регионах Грузии.

«Азербайджанцы и армяне могут без проблем мирно жить вместе в Карабах е. Главное, не допускать провокаций со стороны внешних сил» , - сказал в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

Как уже сообщалось, по итогам переговоров с представителями армянской общины Карабаха правительство Азербайджана оказывает армянскому населению в Ханкенди гуманитарную помощь. Город подключен к азербайджанской электросети, идут интенсивные поставки горючего, продовольствия, осуществляется ряд других мер по реинтеграции армянского населения региона. Проблемы, с которыми сталкивается армяне Карабаха, обсуждаются и оперативно решаются правительством Азербайджана.

“Тем гражданам региона, которые примут азербайджанское гражданство, государственные символы нашей страны, ее национальную валюту и прочее, будет обеспечена в нашей стране достойная жизнь, которая им и не снилась под властью марионеточного режима, - подчеркнул Вахид Ахмедов. - Те же, кто не хочет реинтегрироваться, могут безопасно и беспрепятственно выехать в Армению».

По мнению депутата Милли Меджлиса, в данный момент очень важно в короткие сроки заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Пока такой договор не подписан, определенные экстремистские силы в Армении, по словам Ахмедова, будут продолжать провоцировать ситуацию и всячески способствовать продолжению конфликта.

«В любом случае «поезд» армянского сепаратизма уже ушел, - констатирует депутат. - Азербайджан полностью взял под свой контроль Карабах, и этот конфликт окончательно решен».

Ахмедов также прокомментировал определенную обеспокоенность азербайджанской общественности, вызванную возможным вмешательством российских миротворцев в процесс реинтеграции карабахских армян.

«Думаю, тут нет повода для беспокойств, поскольку, когда придет время, миротворческие силы покинут азербайджанскую территорию, - уверен депутат Милли Меджлиса. - До сих пор нашей важнейшей задачей было разоружение незаконных армянский вооруженных формирований в Карабахе. Теперь эта проблема решается, а безопасность и порядок во всем Карабахе будет поддерживать азербайджанская армия и полиция. Следовательно, особых препятствий на пути начала процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы уже нет».

Вахид Ахмедов считает, что азербайджанские ведомства начнут работу в Ханкенди уже до конца нынешнего года.

«Между азербайджанцами и армянами нет, как утверждают некоторые армянские националисты-реваншисты, межэтнической несовместимости, исключающей мирное сосуществование двух кавказских народов, - уверен Ахмедов. - Ситуация на новых освобожденных территориях будет с каждым днем будет все больше стабилизироваться, а это значит, что масштабная реконструкция Ханкенди, Ходжалы и других районов пойдет полным ходом. Более 32-х лет карабахский регион, находясь под оккупацией, был заброшенным местом, и местное армянское население было вынуждено влачить здесь нищенское существование. И только Азербайджан, обладающий мощным экономическим потенциалом, способен превратить освобожденный Карабах в процветающий край».

По словам депутата, еще до начала антитеррористической операции из госбюджета Азербайджана на восстановление экономики Карабаха было выделено на ближайшие три года 12 миллиардов манатов. Этой суммы должно хватить на реконструкцию освобожденных районов.

“Однако, если этих средств будет недостаточно, глава государства может в любое время воспользоваться резервным фондом», - подчеркнул Вахид Ахмедов.