Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 04:41

«Наиболее важным результатом антитеррористической операции Азербайджана, приведшей к капитуляции сепаратистов в Карабахе, является реальная перспектива скорого заключения армяно-азербайджанского мирного соглашения», - сказал известный турецкий политолог Ирфан Кая Ульгер, комментируя для haqqin.az новую ситуацию, сложившуюся в Карабахе и южнокавказском регионе. По словам Ульгера, каким бы сильным ни было желание Москвы затягивать конфликт в Карабахе, чтобы сохранить военное присутствие в Азербайджане и Армении, до 2025 года мирный договор между Баку и Ереваном будет заключен, а армяно-турецкая граница - открыта.

«Сепаратисты в Карабахе глубоко ошиблись, делая ставку на Москву и считая, что миротворческие силы России будут до бесконечности прикрывать их военные и политические провокации, - считает турецкий политолог. - Выборы президента самопровозглашенного образования лишь приблизили развязку исторической драмы в Карабахе, которая началась еще при советском правительстве. Коммунистический режим заложил все очаги сепаратизма и межнациональных конфликтов, которые мы по сей день наблюдаем в бывших советских республиках. И вот сейчас мы становимся свидетелями решения одного из старейших межнациональных противостояний на пространстве бывшего СССР, каковым является карабахский конфликт». Эксперт считает, что заявление Никола Пашиняна о том, что армянских войск в Карабахе нет и что армянская армия не перейдет границу с Азербайджаном стало результатом внутриполитической борьбы в Армении. «Пашинян открыто показал, что не поддерживает сепаратистов в Карабахе и готов противостоять нажиму карабахского клана Саргсяна-Кочаряна в Армении, - заявил Ирфан Кай Ульгер. - За Пашиняном все еще большинство армянского электората, которому изрядно надоел проект «Великая Армении», подразумевающий продолжение войны с Азербайджаном и конфронтации с Турцией. Вместо собственного участия в войне с Азербайджаном, власти в Ереване безуспешно пытались добиться вовлечении в эту войну России и ОДКБ».

Политолог считает, что, поставив точку в вопросе особого положения нагорной части Карабаха, Азербайджан подошел к чрезвычайно важному историческому моменту, превратив Карабах в такой же рядовой регион, как Гянджа или Хачмаз. «И здесь важно отметить, что внимание всего мира сосредоточено сейчас на судьбе остающихся в Карабахе армян, - говорит Ульгер. – На Западе все сильнее звучат голоса о риске этнических чисток и проявления насилии в отношении армян Карабаха. Но я уверен, что Баку обеспечит безопасность и всю полноту прав тех армян, которые решат принять гражданство Азербайджана». По словам турецкого эксперта, России будет сложно торпедировать процесс, в рамках которого Баку превращает Карабах в полностью подконтрольную ему территорию, поскольку Москва испытывает огромные проблемы в украинской войне, а также не может не считаться с фактором Турции. «Конечно, для Москвы было бы предпочтительно сохранить в той или иной форме марионеточный режим в Карабахе, как возможность и дальше манипулировать армяно-азербайджанским конфликтом, - считает Ульгер. – Однако вернуться к прежней ситуации без силового нажима на Азербайджан Москва уже не может. Поскольку в этом случае Кремль натолкнется на статью Шушинской декларации, в соответствии с которой война с Азербайджаном означает войну с Турцией. Кроме того, у Путина сложились особые отношения с Турцией, которая хотя и не признает аннексию Крыма, поддерживая территориальную целостность Украины, но, вместе с тем, не присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Не говоря уже о том, что между Анкарой и Москвой налажено широкое экономическое сотрудничество, а также есть общие интересы в Сирии».