Франция и Германия, которые вместе с Россией разрабатывали минские соглашения, «разрушили территориальную целостность» Украины, поскольку ввели Москву в заблуждение и не собирались выполнять договоренности, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что в прошлом году бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что минские соглашения были «попыткой дать время Украине». Лавров считает, что это было сделано с целью «пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации».

«Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена», — считает он.

Сохранение территориальной целостности страны было сутью договоренностей, указал российский министр. «Территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу…» — заключил Лавров.