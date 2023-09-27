Сообщение Администрации президента Азербайджана

В Карабахском регионе Азербайджанской Республики продолжаются неотложные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов и обеспечению потребностей проживающих там жителей армянской национальности. Об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.

Согласно сообщению, 27 сентября с целью обеспечения детских садов, скорой медицинской помощи и пожарных служб горюче-смазочными материалами по дороге Агдам - Аскеран - Ханкенди был отправлен очередной автомобиль с 32 тоннами бензина.