Определились все участники нового сезона чемпионата Азербайджана по баскетболу.

В нем сыграют 10 команд. Старые имена - чемпион страны «Сабах», НТД, «Гянджа», «Серхедчи» и «Нефтчи». Под новыми названиями будут выступать «Хырдалан» (прежнее название - AAAF), «Шеки» («Олимпик») и «Джалилабад» («Зирвя»).

С этого сезона в чемпионате стартуют «Хазри» (Баку) и «Сумгаит».

Стоит сказать, что возвращение большого баскетбола в Сумгаит уже сейчас можно назвать одним из самых успешных шагов Федерации баскетбола Азербайджана в новом сезоне.