Глава карабахских сепаратистов подписал указ о роспуске «НКР – Арцах»

Глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян подписал «указ» о роспуске сепаратистского режима.

Принято решение: 1. Распустить все «государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и «Нагорно-Карабахская Республика» прекращает свое существование».

2. Населению Карабаха, в том числе находящимся за пределами «республики», после вступления данного «указа» в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Карабахе.