Конфискованное в Карабахе оружие Минобороны Азербайджана заявляет
Министерство обороны Азербайджана обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.
Согласно информации, конфисковано, в частности, стрелковое оружие и гранатометы - 1 132; артиллерийские орудия - 61; средства ПВО - 235; боеприпасы - 434 295; снаряжение и принадлежности - 2 732; оптические и другие приборы - 231; бронетехника - 26; автомобильная техника - 125; прицеп - 21.