Еще одно сообщение Администрации президента Азербайджана

Пожар, возникший в парке топливных резервуаров на автозаправочной станции близ города Ханкенди, в короткие сроки был потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС), отправленными в эту зону 26 сентября 2023 года. Об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.

Согласно сообщению, в целях проведения на территории поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в связи с происшествием 27 сентября по дороге Агдам – Аскеран – Ханкенди были отправлены очередные 10 автомобилей специального назначения МЧС и 50 человек личного состава.