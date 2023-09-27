СГБ об аресте Рубена Варданяна обновлено 12:50; видео
В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана в отношении Рубена Варданяна.
Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Ульвии Шукюровой было удовлетворено представление следственного управления СГБ. Суд принял решение об избрании в отношении Рубена Варданяна меры пресечения в виде ареста на четыре месяца.
Напомним, накануне Госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании Рубена Варданяна на ППП «Лачин», когда тот пытался покинуть Карабах и въехать в Армению. СГБ Азербайджана в четверг, 28 сентября сообщила, что собранные доказательства выявили обоснованные подозрения в том, что Рубен Варданян совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.
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Гражданин Армении Рубен Варданян был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.
В сообщении говорится, что собранные доказательства выявили обоснованные подозрения в том, что Варданян Рубен Карленович (1968 г.р.), в настоящее время гражданин Республики Армения, совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.
Согласно предъявленному ему обвинению, установлено, что Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики с целью совершения террористических и диверсионных актов, проник в зону временного пребывания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики.
Участвовал в формировании и организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, а также в обеспечении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами членов незаконных вооруженных формирований, повлекших за собой гибель людей и другие тяжкие последствия. Кроме того, Варданян финансировал терроризм, направляя средства на организацию террористической деятельности этих незаконных вооруженных формирований.
Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершенные им противоправные действия, привлечен к уголовной ответственности, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
На данный момент по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.