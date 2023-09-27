12:50

В Сабаильском районном суде рассмотрено представление следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана в отношении Рубена Варданяна. Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Ульвии Шукюровой было удовлетворено представление следственного управления СГБ. Суд принял решение об избрании в отношении Рубена Варданяна меры пресечения в виде ареста на четыре месяца. Напомним, накануне Госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании Рубена Варданяна на ППП «Лачин», когда тот пытался покинуть Карабах и въехать в Армению. СГБ Азербайджана в четверг, 28 сентября сообщила, что собранные доказательства выявили обоснованные подозрения в том, что Рубен Варданян совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

* * * 10:59 Гражданин Армении Рубен Варданян был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана. В сообщении говорится, что собранные доказательства выявили обоснованные подозрения в том, что Варданян Рубен Карленович (1968 г.р.), в настоящее время гражданин Республики Армения, совершил преступления, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.