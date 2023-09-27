На дороге Шуша – Лачин перевернулся бензовоз миротворцев
Вблизи села Туршсу Шушинского района, на автомобильной дороге Шуша - Лачин перевернулся 8-тонный бензовоз КамАЗ, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, в результате чего загорелись автомобили Hummer и Mercedes, принадлежащие армянским жителям, сообщили в МЧС Азербайджана.
Пожарные потушили огонь, не дав ему распространиться на прилегающие территории.
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