На дороге Шуша – Лачин перевернулся бензовоз миротворцев

Вблизи села Туршсу Шушинского района, на автомобильной дороге Шуша - Лачин перевернулся 8-тонный бензовоз КамАЗ, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, в результате чего загорелись автомобили Hummer и Mercedes, принадлежащие армянским жителям, сообщили в МЧС Азербайджана.

Пожарные потушили огонь, не дав ему распространиться на прилегающие территории.