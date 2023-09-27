Ильхам Алиев в Джебраиле обновлено

28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно информации, Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Джебраил.

Также глава государства ознакомился со строительными работами в Джебраильском жилом комплексе.

Ильхам Алиев открыл и Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг».