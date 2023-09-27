Ильхам Алиев в Джебраиле обновлено
28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно информации, Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Джебраил.
Также глава государства ознакомился со строительными работами в Джебраильском жилом комплексе.
Ильхам Алиев открыл и Джебраильский центр цифрового управления ОАО «Азеришыг».
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