Считанные дни до завершения акции «Потрать 200 AZN и заработай 30 AZN с картами Birbank»

Совсем немного времени осталось до завершения акции «Потрать 200 AZN и заработай 30 AZN» от первого цифрового банка Азербайджана - Birbank. Клиенты, которые приобретут карту рассрочки Birbank Cashback онлайн до 2 октября, получат бонус в размере 30 AZN при единоразовой безналичной оплате на сумму минимум 200 манатов в течение первых 30 дней со дня оформления карты.

Кампания действительна только для оплат рассрочкой, POS-терминалом, а также для онлайн-платежей. Бонус будет переведен на кешбэк-баланс клиента в течение 3 рабочих дней после оплаты.

Кампания предназначена для клиентов, приобретающих карту Birbank Chasback при помощи онлайн-заявки в мобильном приложении Birbank, а также веб-сайтов https://birbank.az/ или https://www.kapitalbank.az/. Более подробная информация о кампании: https://Kbl.az/bctpr.

В рамках кампании не учитываются финансовые операции, денежные переводы, обналичивание средств и эквивалентные обналичиванию операции, оплата штрафов, а также государственные, кредитные, коммунальные и страховые платежи. В то же время акцией не смогут воспользоваться клиенты, имеющие действующую кредитную карту в Kapital Bank, до окончания срока действия которой осталось более 90 дней.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.