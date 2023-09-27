Азербайджанка застрелена в Турции: задержан сотрудник полиции

В турецком Самсуне азербайджанка была найдена мертвой в загородном доме, задержан сотрудник полиции. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

СМИ отмечают, что в провинции Самсун 39-летняя женщина азербайджанского происхождения, Жаля Багирова, была убита выстрелом в грудь в загородном доме, где она проживала вместе с сотрудником полиции Джавитом Гечером.

Гечер арестован. Он утверждает, что женщина покончила с собой.

Проводится расследование.