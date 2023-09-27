«Фатехи» и «Зульфикары» составят компанию «Шахедам»

Иран и Россия обсуждают возможные поставки дронов и баллистических ракет «Фатех-110» и «Зульфикар» после истечения срока действия резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Американский институт изучения войны (ISW).

ISW отмечает, что 18 октября 2023 года истекает срок действия резолюции Совета Безопасности ООН, ограничивающей возможности Ирана легально продавать ракеты с радиусом действия более 300 километров.

О планах поставок России иранских баллистических ракет стало известно осенью 2022 года, и Американский институт изучения войны пишет, что после окончания ограничений Россия сможет закупить указанные ракеты, интерес к которым она проявляет длительное время.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с данными образцами вооружения во время визита в Иран в сентябре. Financial Times отмечает, что Россия воздерживается от покупок иранских ракет из-за опасений поставок дальнобойных ракет ATACMS США в Украину.

Несмотря на это, СМИ писали о вероятной отправке США партии ракет ATACMS в Украину, хотя официального подтверждения этому нет.